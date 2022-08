Rieti, intossicazione bevendo acqua minerale

RIETI - Una famiglia intera al pronto soccorso con una sospetta intossicazione da acqua alimentare in bottiglia. Una vicenda ancora in fase di accertamento e di verifiche con indagini affidate ai carabinieri e agli organi competenti dell'Asl di Rieti. Il nucleo familiare è finito al pronto soccorso dell'ospedale de Lellis di Rieti nella scorsa serata con uno stato febbrile e una sintomatologia da intossicazione alimentare.

Da quanto appreso i malori occorsi sarebbero dovuti all'ingestione di acqua oligominerale naturale in bottiglia di un noto marchio venduto in tutti i supermercati. Con loro sarebbero finite al pronto soccorso anche altre persone che hanno ingerito la stessa acqua acquistata nel medesimo luogo, un comune a pochi chilometri da Rieti. Vicenda rispetto alla quale non sono stati resi noti al momento ulteriori sviluppi. Le persone finite al pronto soccorso non sono in pericolo di vita ma appare scontata una fase accertativa rispetto a lotti e termini di conservazione dell'acqua per accertare l'esatta causa del quadro clinico-sintomatologico riportato dai soggetti coinvolti, la qualità chimico-fisica dell'acqua e se tutto sia riconducibile inequivocabilmente all'acqua acquistata e successivamente bevuta.