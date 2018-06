di Lorenzo Bufalino

RIETI - Oggi iniziano per l’atletica leggera i Giochi del Mediterraneo di Tarragona in Spagna che vedranno in maglia azzurra tanti atleti reatini e che si allenano allo Stadio Raul Guidobaldi. Alle ore 10.15 a scendere in pedana per primo tra gli atleti del capoluogo sabino sarà Sebastiano Bianchetti, atleta di Contigliano della Polizia di Stato protagonista della vittoria della Studentesca al campionato di società assoluto. Bianchetti sarà impegnato nel peso prima nelle fasi eliminatorie e poi alle ore 20.00 potrebbe lottare in finale per le medaglie. Alle ore 10.40 un altro protagonista della storica vittoria della Studentesca Mohad Abdikadar farà l’esordio in pista nei 1500 metri. Attesa alle ore 11.00 e 11.20 per saranno in gara rispettivamente Maria Benedicta Chigbolu nelle batterie dei 400 femminili e i due ragazzi allenati sempre da Chiara Milardi Davide Re e Michele Tricca sempre nelle batterie dei 400 metri. Per loro le batterie varranno come accesso alla finale di domani delle ore 20.45 per le ragazze e 20.55 per i ragazzi. Nella sessione di gare serale gareggerà anche la Carabiniera Anna Bongiorni, toscana allenata da Roberto Bonomi, impegnata nelle qualificazioni dei 100 metri.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA