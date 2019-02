RIETI - Incidente tra due autovetture oggi pomeriggio lungo la Salaria per Roma, all'altezza dell'incrocio con via Pistignano. Due autovetture, una Smart e una Golf, si sono scontrate. Tre le persone coinvolte. I due giovani a bordo della Golf sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale De Lellis, mentre è rimasto illeso il giovane che guidava la Smart. Sul posto anche due equipaggi della polizia locale che hanno effettuato i rilievi. Rallentamenti per la viabilità locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA