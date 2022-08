RIETI - Incidente stradale in galleria. Momenti di tensione per un incidente stradale avvenuto in mattinata tra un veicolo commerciale e un'autovettura nella galleria di Sant'Antonio al Monte.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli nè la dinamica e le responsabilità che abbiano causato il sinistro. Sul posto polizia, pompieri, 118 e carabinieri. Disagi per la viabilità.