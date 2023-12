Rieti, incidente sulla Salaria: un ferito grave

RIETI - Ancora un incidente stradale nel Reatino, un uomo ferito gravemente.

L'incidente è avvenuto sulla Salaria, in mattinata, all'altezza del chilometro 61, non lontano da Ornaro. L'auto condotta da F.F., 57 anni reatino, per cause da accertare, è sbandata. Nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto, vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanza de 118. Intervenuta anche una eliambulanza ma l'uomo è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale de Lellis.