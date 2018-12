© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rocambolesco incidente stradale tra due autovetture lungo la consolare Salaria per Roma all'altezza del bivio per Torricella-Ornaro. Non è ancora chiara l'esatta dinamica che ha portato alla collisione tra i due autoveicoli, una Fiat Punto e una Dacia Duster in quanto entrambe viaggiavano nella medesima direzione di marcia verso il capoluogo sabino. Tre le persone rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale De Lellis di Rieti a bordo delle ambulanze. Per loro fortunatamente nessuna grave conseguenza a seguito del violento impatto. La Punto, con a bordo madre e figlia, entrambe romane, ha arrestato la sua corsa al centro della carreggiata mentre il Suv guidato da un 50enne reatino é finito fuori strada andando a scontrare contro un cartello della segnaletica verticale di indicazione abbattendolo quasi completamente. Sul posto, per i rilievi tecnici del sinistro e la ricostruzione della dinamica incidentale, è intervenuta la polizia stradale della questura di Rieti insieme a due equipaggi del 118, carabinieri e vigili del fuoco di Rieti. Nessuna significativa ripercussione sulla viabilità stradale.