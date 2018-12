RIETI - Ennesimo incidente sulla Salaria dopo quello della scorsa notte. Appena fuori città, al termine del vialone alberato, intorno alle 13 due auto, per cause da accertare, si sono scontrate: una di queste avrebbe anche colpito una pianta del viale. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia. I feriti sarebbero tre, trasportati al de Lellis, uno in codice rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA