Rieti, giovane reatino provoca un incidente a Roma e corre nudo verso il Gra: bloccato dai carabinieri

RIETI - Un ragazzo, originario di Rieti, è stato bloccato e portato in ospedale a Roma, dopo essere stato visto correre nudo in direzione del Grande raccordo anulare, a seguito di un

incidente stradale all'altezza di via Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo, a Roma.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in via Prenestina, a Roma, intorno alle ore 19. I carabinieri della stazione di Tor Tre Teste hanno notato il ragazzo, un 22enne originario di Rieti, che, completamente nudo, correva verso l'imbocco del Gra. I militari lo hanno quindi bloccato, trovandolo in evidente stato di alterazione psicofisica. Per questo, i carabinieri hanno chiamato il

118. Dagli accertamenti è risultato che il 22enne, poco prima, aveva provocato un sinistro stradale all'altezza di via Manfredonia. Una volta arrivato il 118, il ragazzo è stato sedato ed è stato trasportato all'ospedale Sandro Pertini, in attesa di un Tso.