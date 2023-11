Falcia con l'auto due ragazze di 14 e 15 anni, poi fugge: bloccato dalla Polizia

Due ragazze di 14 e 15 anni sono state investite a pochi metri da piazza Garibaldi a Teramo: il conducente, inizialmente in fuga, è stato rintracciato e fermato dalla polizia stradale de denunciato per omissione di soccorso, fuga e lesioni multiple.

Momenti di paura sono stati vissuti ieri pomeriggio, verso le 17, a Teramo, quando due adolescenti che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali tra viale Crucioli per andare e piazza Garibaldi sono state investite da un’Alfa Romeo 147. Tutto è accaduto in un attimo: un forte botto, seguito dalle grida e dai pianti delle giovanissime. Invece di fermarsi e soccorrere le ragazze, il conducente della macchina si sarebbe dato alla fuga. Alcuni presenti si sono immediatamente dati da fare per prestare i primi aiuti e hanno allertato i soccorsi. Altri hanno subito annotato il numero di targa e il modello dell’auto che hanno visto andare via senza fermarsi a prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze e due volanti della polizia. Grazie alla descrizione fornita dalle persone che, loro malgrado, hanno assistito alla terribile scena, la polizia si è messa subito sulle tracce del pirata della strada.

Fortunatamente, entrambe le ragazze non hanno riportato gravi lesioni: una delle due ha riportato ferite e contusioni a una gamba ed è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

Anche la ferita meno grave è stata trasportata al pronto soccorso del Mazzini di Teramo e, dopo le cure del caso, è stata dimessa.

La fuga dell’investitore è durata poco. Gli agenti della squadra volante, diretti dal commissario Federico Mannini, sono riusciti a rintracciare l’investitore ancora in giro per la città in via Cona: si tratterebbe di S.D.S., 63 anni, di Teramo. Al momento, non si conoscono le motivazioni per cui abbia deciso di proseguire senza soccorrere le due ragazze. L’uomo, risultato negativo al test dell’alcol e dei farmaci, e con tutti i documenti di guida e dell’assicurazione in ordine, è stato portato in commissariato e denunciato per i reati di omissione di soccorso, fuga e lesioni multiple. La polizia stradale si è occupata inoltre di tutti i rilievi dell’incidente e della gestione della viabilità.