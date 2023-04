Incidente e disagi per il traffico sull'autostrada A1 per il ribaltamento di un camion. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. La coda a Frosinone, all'altezza del chilometro 624,2 in direzione Milano. A Ferentino traffico chiuso in entrata verso Roma, consigliato il casello di Anagni, per chi proviene da Napoli uscita consigliata Frosinone.