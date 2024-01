Perugia, donna travolta dal treno. Bloccata per ore la Foligno-Terontola a Ponte San Giovanni

PERUGIA Linea ferroviaria Terontola-Foligno bloccata lunendi mattina per l'investimento di una donna da parte di un convoglio. Il fatto è avvenuto alle 8,15 tra le stazione di Perugia e Ponte San Giovanni nella zona di Ponte San Giovanni, non lontano da un passaggio a livello che dai controlli effettuati dal personale Fs era regolarmente chiuso. Sul posto anche la polizia ferroviaria. A bordo del treno diretto a Foligno c'erano sessanta passeggeri che sono stati trasferiti sui bus sostitutivi. Il blocco sta creando disagi sull'intera linea con diversi treni bloccati e sostituiti dagli autobus. Una previsione di riapertura della linea Terontola-Foligno indica le ore 11. Accertamenti sull'incidente da parte della Polfer, non si esclude un gesto volontario della donna finita sotto al treno.

Rfi informa che la circolazione dei treni è ripresa qualche minuto dopo le 11,30. Il treno coinvolto nell'investiento, ha avuto un guasto ed è stato trainato nella stazione di Ponte San Giovanni