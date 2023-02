Resta bloccato su una parete ghiacciata, salvato dal soccorso alpino

Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Lazio ha tratto in salvo un uomo rimasto bloccato su una cresta ghiacciata sui monti della Meta nel territorio di Picinisco, in provincia di Frosinone. L'intervento è iniziato nel pomeriggio di ieri, 2 febbraio, concludendosi in serata.

L'uomo, 41 anni, era "incrodato" come si dice in gergo ovvero bloccato sulla parete e impossibilitato a rientrare autonomamente. E' stato lui stesso a chiedere l'intervento dei soccorsi al numero unico di emergenza 112.

Sono intervenute una squadra di terra del soccorso alpino, l'ambulanza della Regione Lazio con a bordo un medico ed il tecnico di elisoccorso che, raggiunto l'uomo calandosi dall'elicottero, lo ha messo in sicurezza ed ha provveduto a trarlo in salvo tramite un verricello. Intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco e il personale del 118.