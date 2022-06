Rieti, giovane investito davanti al Camposcuola e trasportato in ospedale

RIETI - Giovane reatino investito davanti al camposcuola Raoul Guidobaldi lungo viale Theseider. Il giovane stava attraversando la sede stradale quando è stato investito da un veicolo in transito in quel momento. Il ragazzo è finito a terra rimanendo ferito alla testa ma cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, personale della Squadra volante della Questura e due mezzi del 118. Il ragazzo è stato soccorso, stabilizzato e trasportato in ambulanza presso l'ospedale De Lellis di Rieti

Traffico temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso

Da accertare la causa del sinistro al momento al vaglio delle forze dell'ordine intervenute dopo essere state allertate dalle numerose persone e atleti presenti in quel momento