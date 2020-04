RIETI - Incidente stradale questa mattina poco dopo le 6 lungo la Strada regionale 521 che da Morro Reatino conduce a Leonessa. Ancora da accertare le cause che hanno portato il conducente di un automezzo furgonato a perdere il controllo della guida per poi ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del locale comando stazione, una squadra di vigili del fuoco con più mezzi di soccorso e personale parasanitario del 118. Nessuna grave conseguenza per l’occupante del veicolo commerciale.



Dopo la messa in sicurezza e la rimozione dell'autoveicolo, i militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi metrici e fotografici per risalire alla dinamica incidentale del sinistro. Tra le possibili concause l'asfalto reso sdrucciolevole da una leggera nevicata.