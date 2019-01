RIETI - Travolta da un’auto mentre attraversava la strada, è in ospedale in terapia intensiva per le gravi lesioni riportate nell’incidente. Vittima dell’investimento è stata Valentina Faraglia, 33 anni, animatrice del «Circolo Ippico Faraglia» di via Pistignano, figlia dei titolari del bar pasticceria Bombolo di via Cintia.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 18 GENNAIO







© RIPRODUZIONE RISERVATA