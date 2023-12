Auto investe cinghiale nei pressi della Tancia, danni e spavento

RIETI - Incidente stradale nella serata di ieri in via Piani, in prossimità di via Tancia a Rieti. Ancora una volta a causare l'ennesimo sinistro l'attraversamento di fauna selvatica. In questo caso l'impatto è avvenuto tra un cinghiale ed un veicolo.

Uno scontro che ha causato danni alla parte anteriore dell'auto senza nessuna grave conseguenza per il conducente sul posto i pompieri del comando provinciale di Rieti e un'autoradio del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri per il rilievo dell'incidente.

Frequenti in città gli incidenti causati dall'impatto con i cinghiali. In particolare numerosi episodi continuano a verificarsi lungo via Palmiro Togliatti, all'atezza dell'ex manicomio e dei presidi Asl a causa dell'attraversamento degli ungulati, anche in branchi numerosi, che dalle colline di Castelfranco si spingono fino al centro del quartiere di piazza Tevere.