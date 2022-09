Rieti, incidente tra auto e cinghiale sulla Rieti-Terni

RIETI - Di nuovo i cinghiali protagonisti sulle arterie viarie locali. Un grosso ungulato nella scorsa serata ha causato l'ennesimo pericoloso incidente lungo la Ss79 - raccordo Rieti-Terni - all'altezza della frazione di Piani di Sant'Elia. Il conducente alla guida del veicolo non è riuscito ad evitare l'impatto con l'animale sbucato improvvisamente dal buio. Un violento scontro che ha causato danni al mezzo rischiando di avere conseguenze più gravi per chi era alla guida in un tratto stradale dove il transito delle auto è consentito con velocità più sostenute rispetto alla città rendendo quindi più rischioso lo scontro con i cinghiali. Cinghiali la cui pericolosa presenza è stata spesso segnalata nei quartieri di Campoloniano, Piazza Tevere, via Di Fazio e via Togliatti dove spesso si sono verificati sinistri.