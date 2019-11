RIETI - Incidente tra due autovetture in via Torrente all'altezza del ristorante Parco del Principe. Ancora da accertare le cause del sinistro. I due veicoli, una jeep e un mezzo da trasporto furgonato, sono entrati in collisione mentre procedevano nella stessa direzione di marcia. La jeep è finita fuoristrada contro la vegetazione presente in quel tratto. Nessuna conseguenza per i due conducenti usciti illesi dai rispettivi autoveicoli. Sul posto i vigili del fuoco di Rieti per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e i carabinieri del nucleo radiomobile di Rieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA