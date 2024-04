Rieti, ubriaco alla guida urta le auto in sosta: denunciato dai carabinieri

RIETI - Sono ormai costanti i dispositivi di controllo del territorio posti in atto, durante i fine settimana, dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto. Ogni weekend, infatti, vengono dispiegati uomini e mezzi in orari serali e notturni nei pressi dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani della “movida mirtense” e lungo le principali arterie stradali che attraversano il territorio al fine di prevenire, mediante la capillare presenza di Carabinieri, atteggiamenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità come quello di mettersi alla guida dopo aver assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche o, peggio ancora, sostanze stupefacenti.

Nonostante il costante impegno in tal senso da parte dell’Arma, continuano purtroppo a verificarsi incidenti stradali dovuti ad una scarsa lucidità da parte del guidatore.

Cosi come accaduto lo scorso sabato sera, quando un uomo di 46 anni, alla guida della propria auto, ha all’improvviso perso il controllo del mezzo da lui condotto che andava a collidere con altri due veicoli in sosta.

Fortunatamente lo stesso rimaneva illeso ed il sinistro si risolveva con soli danni ai mezzi.

I conseguenti accertamenti eseguiti dal personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto consentivano però di accertare che l’uomo si era messo alla guida nonostante avesse un tasso alcolemico superiore di ben quattro volte il limite consentito dal Codice della Strada.

L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rieti per guida in stato di ebrezza mentre la patente gli è stata immediatamente ritirata ed inviata alla Prefettura di Rieti per i futuri provvedimenti.