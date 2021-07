Rieti, vasto incendio a Cerchiara: vigili del fuoco e mezzi aerei in azione

Sabato 31 Luglio 2021, 18:57

RIETI - Vasto incendio boschivo nella frazione reatina di Cerchiara. Le fiamme sono iniziate nella tarda mattinata di ieri e, anche alimentate dal forte vento che spirava nella zona e complice il grande caldo, sono proseguite per gran parte della giornata, estendendo il proprio fronte.

Sul posto in azione i vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio di ieri, poi, è entrato in azione anche l’elicottero antincendio della Regione Lazio. Le operazioni sono proseguite per l’intero pomeriggio, fino alla completa messa in sicurezza della zona.