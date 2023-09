Bambina di due anni si perde nel bosco, ritrovata abbracciata al suo cane. La mamma: «Lui l'ha tenuta al sicuro»

È stata ritrovata in un bosco mentre dormiva usando il suo cane come cuscino una bambina di due anni del Michigan, allontanatasi da casa mercoledì scorso.

La storia

Una bambina di due anni è stata ritrovata in un sentiero boscoso del Michigan dopo che i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Thea Chase, questo il suo nome, dopo aver camminato per più di quasi 5 chilometri a piedi nudi insieme ai suoi due cani, si era addormentata su uno di loro, usandolo come cuscino.

Come affermato dalla madre, Brooke Chase, la bambina stava giocando in giardino quando lo zio le avrebbe detto di entrare a mettersi le scarpe.

Resasi conto che Thea non era in casa, la madre ha chiamato subito la polizia, che ha prontamente formato un gruppo di ricerca con droni e squadre cinofile. Intorno alle 20.00 sono quindi iniziate le ricerche nella zona rurale di Faithorn, piccola città a circa un miglio a est del confine del Wisconsin, nel nord del Michigan.

Intorno a mezzanotte, quattro ore dopo la prima notifica alla polizia, un amico di famiglia ha trovato uno dei due cani dei Chase, Buddy, che ha iniziato ad abbaiare, portando l'uomo dalla bambina. Thea era infatti lì vicino, addormentata su Hartley, il cane più piccolo. Secondo il tenente della polizia di stato del Michigan Mark Giannunzio, la bambina sta bene. «È stato l'incubo che non avrei mai voluto vivere», ha scritto la mamma su Facebook. «Sono così felice che la mia bambina sia al sicuro a casa con noi stasera. I suoi cagnolini la tenevano al sicuro. Sono ancora sotto choc».