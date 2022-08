Rieti, incendio al negozio di fiori: possibile causa un corto circuito ma intanto si stimano i danni

RIETI - Un incendio divampato in maniera improvisa e violenta quello che ha sviluppato fuoco e fiamme all'interno di un negozio di fiori in via Tancia nei giorni scorsi.

In fase di accertamento e verifica le potenziali cause che hanno provocato l'innesco e poi il divampare delle fiamme, poi spente dai vigili del fuoco. Potrebbe essere ipotizzabile un corto circuito, ma al momento rimane la conta dei danni con le fiamme che hanno causato lesioni e diffusi danneggiamenti alle mura dello stabile distruggendo di fatto l'interno dell'attività commerciale rendendo al momento inagibile il negozio.