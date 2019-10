RIETI - Momenti di tensione a Magliano Sabina per un'autovettura con alimentazione a gas Gpl andata in fiamme. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato pericolose conseguenze anche a causa della vicinanza con una palazzina.

Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento Sabino di Poggio Mirteto è intervenuta in via Pulifici dove un veicolo parcheggiato a lato della sede stradale - per cause ancora da accertare - è andato in fiamme. L'automezzo era in sosta ridosso di un edificio e le fiamme hanno parzialmente danneggiato i muri e alcune finestre dello stabile. L'immediato intervento della squadra antincendio ha permesso di domare il rogo e raffreddare subito il serbatoio di Gpl scongiurando ulteriori pericoli e danni per il fabbricato. © RIPRODUZIONE RISERVATA