Dal 6 dicembre scatta l’obbligo del Green Pass sul tpl, multe fino a 1.000 euro per i trasgressori

RIETI - A seguito della misure di contenimento della diffusione del Covid-19 introdotte dal DL 26/11/2021 n. 172, L’Asm Rieti Spa comunica che dal 06 dicembre 2021, oltre il rispetto delle raccomandazioni per l’utenza già in vigore, sarà obbligatorio il possesso del Green Pass per l’accesso ai mezzi impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale.

I controlli relativi al rispetto di quanto disposto verranno effettuati dalle forze dell’ordine ed ai trasgressori potrà essere irrorata una sanzione pecuniaria fino a 1.000 euro.

L’obbligo del possesso del Green Pass per l’utilizzo del servizio di TPL non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute