Gratta e vinci, compra un “Miliardario” da 5 euro e ne vince 500mila: la fortuna bacia Rieti

RIETI - Acquista un Gratta e Vinci da 5 euro e ne vince 500mila. E' accaduto questa mattina al Caporio Market, sulla via Salaria nel comune di Cittaducale. A vincere grazie alla serie "Il Miliardario" sarebbe stato un lavoratore che spesso è di passaggio nell'attività gestita da Fabio Giagnorio.

«Telefonano tutti da stamattina, chiedono con curiosità chi è il fortunato, se è del posto oppure di passaggio». Vanessa, la barista del “Caporio Market” racconta divertita il fermento della giornata di ieri, quando la dea bendata ha baciato un fortunatissimo avventore del bar situato sulla via Salaria, nel territorio del comune di Cittaducale.

«Presumiamo che il biglietto vincente sia stato venduto dalle 6 alle 7 e mezza di ieri, se ne vendono tantissimi in quel momento - dice il titolare Fabio Giagnorio - qui passano tante persone che salgono o scendono dalla Valle del Velino o più su, per recarsi sul posto di lavoro.

Aprendo così presto abbiamo clienti camionisti o cacciatori, vendiamo circa cinquemila euro di Gratta e Vinci a settimana».

«Spero più che altro che sia un cliente intelligente e che utilizzi questi soldi anche per fare del bene», prosegue il titolare. Per quanto riguarda le vincite, le tabaccherie sono autorizzate ad elargire vincite fino a cinquecento euro, alcune più grandi spostano la soglia fino a mille, per riscuotere vincite più alte è necessario recarsi in banca.