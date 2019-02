© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del Giudice sportivo.Il giudice sportivo ha respinto il reclamo del Capradosso per la gara del 17 gennaio contro Mideporte Colle Salario assegnando ad entrambe le squadra la sconfitta per 0-3 a tavolino e una multa di 100 euro. Nel comunicato del giudice si legge infatti che al 34' del secondo tempo i calciatori Maurizio Tomassetti (Capradosso) e Gabriele Palladino (Mideporte Colle Salario) si scambiavano calci e pugni. A seguito di tale evento nasceva una rissa a cui prendevano parte alcuni calciatori di entrambe le squadre che durava per sette minuti L'arbitro identificava i seguenti calciatori Maurizio Tomassetti, Antonello Formichetti, Marco Salusest e Gabriele Tosoni della società Capradosso, Gabriele Palladino, Alessio Muscuso, Simone Piani, Matteo Turchetti, Francesco Faraco, Luca Dionisi e Alberto Cerocchi (Mideporte Colle Salario). Pertanto l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 41' del secondo tempo sul seguente punteggio: Capradosso - Mideporte Colle Salario 3 - 1. La responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è da addebitarsi ad entrambe le società.Queste le altre decisioni: una giornata a Massimo Carmesini (Grotti), Marco Marcelli (Ginestra), Diego Galletti (Poggio Mirteto)Tre giornate a Cristiano Santoprete (Santa Susanna) “espulso per somma di ammonizioni. A fine gara rivolgeva all'arbitro espressioni irriguardose e minacciose”; Valerio Barbato (Santa Susanna) “perchè, a fine gara, con atteggiamento irriguardoso avvicinava l'arbitro e gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose”. Due gare a Lorenzo Felicioni (Monte San Giovanni, una già scontata), un turno a Simone Colantoni (Rufinese), Enrico Paniconi e Andrea Domenici (Santa Susanna), Federico Tulli (Poggio San Lorenzo, già scontata), Alessandro Vergini e Fabio Colapietro (Atletico Sabina), Diego Selli e Stefano Testa (Quinitlianum).Squalifica fino al 1° marzo a Carlo Valente (dirigente Fiamignano) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”. Un turno a Emiliano Lucentini (allenatore Fiamignano) “perché, a fine gara, contestava un rigore concesso dall'arbitro alla squadra avversaria”, Manolo Bonifazi (Gens Cantalupo), Stefano Aureli (Posta), Damiano Rossi (Real Monteleone), Giorgio Enei (Stimigliano), Alessio Ottaviani (Fiamignano), Luca Leonardi (Sporting Corvaro).Per la gara 4Strade del Sacro Cuore-Real Monterotondo Scalo il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino alla formazione reatina in quanto il Real Monterotondo Scalo nel corso della gara ha erroneamente utilizzato cinque giocatori fuoriquota anzichè quattro.