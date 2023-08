Il Fc Rieti nel girone B con Viterbese e Monterotondo. Esordio coi leoni gialloblù, poi allo Scopigno col Cantalice

RIETI - Sarà subito Rieti-Viterbese, ad infiammare il girone B del campionato regionale di Promozione 2023/'24. La formazione amarantoceleste rinnoverà una rivalità storica che manca all'appello da qualche anno e che inaugurerà proprio il campionato delle due con un derby la cui sede di gioco non è ancora ben definita, visto quello che sta accadendo in questi giorni sull'assegnazione dello stadio 'Rocchi'. Non solo Viterbese, però, perché il Rieti ritrova anche quel Monterotondo 1935 con cui fino allo scorso 11 maggio l'allora formazione allenata da Mirko Pagliarini gli amarantoceleste si sono giocati l'accesso diretto in Promozione.

I derby

Oltre ai leoni gialloblù e gli eretini, nel girone B il Rieti di Fabrizio Ferazzoli dovrà vedersela con le sabine Cantalice, Poggio Mirteto e Valle del Peschiera, dando vita a una serie di derby interessantissimi, ma anche con le romane Athletic Soccer Academy, Casal Barriera, Fiano Romano, Sant'Angelo Romano, Riano, Sanpolese, Settebagni, Setteville Caserosse, Sporting San Cesareo (affrontata in finale di Coppa Lazio) e Tor Lupara. Tutt'altro che una passeggiata per Tramontano e compagni che, come detto, esordiranno il prossimo 17 settembre nella Tuscia contro la Viterbese 1908.

Esordio casalingo sette giorni più tardi (24 settembre) con un derby, quello col Cantalice, mentre Valle del Peschiera e Poggio Mirteto incroceranno gli amarantoceleste, rispettivamente alla penultima e all'ultima di campionato. In Coppa Italia, invece, il prossimo 3 settembre si giocherà allo Scopigno contro la Sanpolese.

Il calendario

Questo il cammino completo degli amarantoceleste: I giornata (and. 17/09 rit. 14/01/24): Viterbese-Rieti; II giornata (24/09; 21/01): Rieti-Cantalice; III giornata (1/10; 28/01): San Basilio-Rieti; IV giornata (8/10; 04/02): Rieti-Casal Barriera; V giornata (15/10; 11/02): riposo; VI giornata (22/10; 18/02): Rieti-Fiano Romano; VII giornata (29/10; 25/02): Sanpolese-Rieti; VIII giornata (01/11; 3/03): Rieti-Monterotondo 1935; IX giornata (5/11; 10/03): Riano-Rieti; X giornata (12/11; 13/03): Rieti-Setteville; XI giornata (19/11; 24/03): Sp. San Cesareo-Rieti; XII giornata (26/11; 3/04): Rieti-Sant'Angelo Romano; XIII giornata (3/12; 7/04): Athletic Soccer Academy-Rieti; XIV giornata (10/12; 14/04): Rieti-Settebagni; XV giornata (17/12; 21/04): Tor Lupara-Rieti; XVI giornata (20/12; 28/04): Valle del Peschiera-Rieti; XVII giornata (7/01/24; 5/05): Rieti-Poggio Mirteto.