Giorno della Memoria, manifestazione Arcigay Rieti per ricordare lo sterminio degli omosessuali

RIETI - Rieti LGBT+ Associazione Arcigay, comunica che il 27 gennaio, nella ricorrenza del Giorno della Memoria, a Rieti in piazza Vittorio Emanuele II alle 16.45 avrà luogo una manifestazione statica, nel rispetto di tutte le norme antiCovid. Sarà ricordato l’omocausto, cioè la persecuzione e l’internamento degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti. In occasione del presidio statico, oltre alla lettura di un comunicato, verranno sventolate le bandiere arcobaleno in rappresentanza della comunità LGBT+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender).

