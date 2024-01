"Quando Hitler rubò il coniglio rosa", stasera su Rai 1 il film tratto dal romanzo di Judith Kerr: trama, cast e curiosità

In vista della ricorrenza del Giorno della Memoria, andrà in onda stasera in prima visione su Rai 1 il film "Quando Hitler rubò il coniglio rosa", della regista tedesca premio Oscar Caroline Link. Tratta da un romanzo autobiografico di Judith Kerr, la storia racconta le peripezie di una famiglia che, per sfuggire alla persecuzione razziale, deve lasciare la Germania.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 24 gennaio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)