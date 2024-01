Giornata della Memoria, Sami Modiano "abbraccia" sala Quirinale, standing ovation per lui

Sami Modiano, superstite dell' Olocausto e sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, ha raccontato la sua storia nelle celebrazioni al Quirinale per il Giorno della Memoria , rimarcando come sia importante "ricordare" ed essere testimone attivo della Shoah. Al termine del suo intervento, Modiano ha unito le braccia due volte portandole al petto, un gesto per 'abbracciarè simbolicamente la platea, levatasi in piedi tributandogli un lungo applauso e una standing ovation. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev