Giornata mondiale del diabete: il 14 novembre Asl Rieti e Lions insieme con visite e screening gratuiti

RIETI - Nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale del Diabete, la Asl di Rieti insieme al Lions Club Rieti Varrone e il Lions Club Cittaducale organizzano un evento che ha lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini con l’esecuzione di esami di screening gratuiti volti a prevenire l’insorgere della malattia e delle sue complicanze.

L’evento si svolgerà domenica 14 novembre contemporaneamente presso l’ex Piaggio di viale Maraini, 75 a Rieti e presso la tensostruttura del campo sportivo di Cittaducale dalle ore 8:00 alle ore 11:00. I cittadini interessati potranno aderire agli esami di screening senza alcuna prenotazione, presentandosi presso le sedi di riferimento a digiuno.

Oggi in Italia sono quasi 4 milioni le persone affette da diabete mellito. La malattia provoca, in molti casi, una scadente qualità della vita e forti ripercussioni sociali. La diagnosi precoce è pertanto fondamentale, e tuttavia, accanto ai casi noti di diabete secondo stime recenti, i casi di diabete misconosciuto sono il 20-30% del totale (circa 1 milione di italiani). Si ritiene infatti che ogni 3 diabetici ci sia un soggetto che ha già sviluppato la malattia ma non ne è a conoscenza, e che per ogni paziente con diabete noto vi sia un individuo che è ad alto rischio di svilupparlo perché presenta una ridotta tolleranza al glucosio o una glicemia a digiuno alterata.

La prevenzione è fondamentale ed è per questo motivo che Asl Rieti e Lion Club di Rieti Varrone e il Lions Club Cittaducale, hanno deciso di organizzare un evento durante il quale i cittadini potranno ricevere materiale informativo per la cura e la prevenzione della malattia ed eseguire consulenze mediche e screening gratuiti con la rilevazione della glicemia grazie alla presenza dei professionisti del Servizio di Diabetologia della Asl di Rieti in sinergia con i Medici di Medicina Generale e con i volontari dell’Associazione Rieti Diabete APS.

La Giornata di prevenzione vede il patrocinio del Comune di Rieti e del Comune di Cittaducale. Con questo primo evento, i Lions club Rieti Varrone e Lions Club Cittaducale recepiscono e sposano appieno il progetto mondiale per la prevenzione del diabete avviato dal Lions International.