Successo del tenore Gianluca Sciarpelletti ancora una volta nei panni dì “Turiddu” nella Cavalleria Rusticana

RIETI - Il tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti, appena rientrato dagli Usa, dove ha tenuto alcuni concerti a Boston, N.Y. ed Atlanta, si cimenta nuovamente nel repertorio verista, interpretando ancora una volta il ruolo di “Turiddu” nella Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Una produzione nell’ambito dell’11^ edizione di Basilicata Lirica, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e delle tre Amministrazioni comunali che accolgono l’evento musicale.

Un cast tecnico-artistico internazionale, con la regia del macedone Maestro Dejan Proshev, che ne ha fatta una edizione classica e puntualmente fedele al libretto.

Ad interpretare i protagonisti di “Cavalleria rusticana” saranno le voci di artisti di grande caratura: Santuzza sarà interpretata dai soprani Antonella Carpenito e Oliviera Tasic Mercurio; Turiddu dai tenori Gianluca Sciarpelletti e Giovanni Germano; Alfio dal baritono Omar Kamata; Lola da Azzurra Terrana, mamma Lucia da Michela Rago, mentre la direzione artistica e musicale è stata affidata al Maestro Pasquale Menchise che ha sapientemente diretto l’orchestra ICO 131 e il coro Euromediterraneo con gusto e sensibilità musicale, attento e scrupoloso nelle fedele lettura “classica” nei tempi e nelle nuance della partitura di Mascagni.

Il tenore Sabino si è subito distinto e messo in luce, sin dalle prime note, nella celeberrima serenata “Siciliana” dove ha mostrato da subito, la sua maturità artistica e la capacità di emozionare il pubblico sin dalle prima note; si è poi via via concesso nel duetto con Santuzza, nel Brindisi “viva il vino spumeggiante”, nel duetto con Alfio, per poi brillare e concludere con una struggente interpretazione della romanza “addio alla madre” dove lo squillo metallico e la solida voce del tenore sciarpelletti ha potuto risuonare nella tessitura musicale verista, grazie agli accenti e agli acuti puntuali e generosi, con la sua vissuta interpretazione del personaggio, ha rapito ed emozionato il folto pubblico, che lo ha ricambiato con scroscianti applausi e unanimi consensi.

Un’altro successo, all’insegna della buona musica italiana che sempre di più il nostro tenore, esporta all’estero in tutto il mondo, fiero ambasciatore della cultura e della musica italiana, i prossimi impegni infatti lo vedranno di nuovo negli Stati Uniti e poi in Cina per una lunga tournée di concerti.