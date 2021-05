International Chocolate Awards: medaglia d’oro mondiale per Giacomo Bellantoni

RIETI - L’International Chocolate Awards ha visto sfidarsi grandi cioccolatieri di tutto il mondo. Tra loro anche il venticinquenne Giacomo Bellantoni, di Cittaducale, che nella finale mondiale ha portato a casa ben dieci medaglie, tra cui una Gold, sei Silver e tre Bronze. Il suo dragées pinolo alla camomilla ho conquistato il gradino più alto del podio.



«Grazie di cuore a chi mi ha sempre sostenuto – commenta emozionato Bellantoni – Non ho parole per descrivere la felicità e la soddisfazione che provo. Ancora non ci credo, portando in gara dieci prodotti ho ottenuto dieci medaglie, il massimo che potevo sperare».



Bellantoni ha avuto modo di competere con colleghi provenienti da ogni parte del mondo. Il risultato ottenuto è il frutto di tanti sacrifici fatti negli anni. Il prossimo obiettivo per Bellantoni sarà l’apertura di una esclusiva location a Santa Rufina, nel comune di Cittaducale. L’area accoglierà laboratori per le sue creazioni, un particolare show-room e spazi destinati alle degustazioni e all’accoglienza dei visitatori.

Tutti i prodotti premiati sono acquistabili nel punto vendita “Il Ducale” a Cittaducale, in via Duca degli Abruzzi e sul sito www.bellantonicioccolato.it.

