International Chocolate Awards: sul podio il reatino Giacomo Bellantoni

RIETI - Quattro volte sul podio. È questo il risultato che Giacomo Bellantoni, ventiseienne di Cittaducale, ha portato a casa da Firenze, dove si è svolto l’International Chocolate Awards Italia /Mediterraneo, concorso di cioccolatieri artigiani.

Gli sfidanti provenivano da Italia, Croazia, Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna, Turchia, Emirati Arabi Uniti e da aziende del Medio Oriente e del Nord Africa, che utilizzino cacao identificabile e tracciabile.

Bellantoni ha ottenuto un Oro con il Dragée Pinolo alla camomilla e tre argenti con Dragée Pistacchio al Cardamomo, Dragée Rum e uvetta e Cremino Nocciola e Caffè.

«È andata molto bene, come sempre siamo super felici dei traguardi raggiunti – commenta il giovane pasticcere reatino - Il ringraziamento più grande va alla mia famiglia e a tutti i collaboratori, che ogni giorno si impegnano al massimo per dar vita a prodotti di ottima qualità».

Le vittorie ottenute consentiranno a Giacomo Bellantoni di passare alla finale mondiale in programma nella primavera del 2022.

Dall’8 al 24 dicembre Bellantoni sarà in via Roma 63, presso uno dei Temporary Shop di Natale, per far assaggiare i prodotti premiati a Firenze, disponibili per degustazioni gratuite.