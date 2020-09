Rieti, lavori per un cavo telefonico: chiusura della galleria Colle Giardino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata di lunedì dalle ore 9.30 alle 13.00, sarà interdetta al transito, in entrambi i sensi di marcia, la galleria “Colle Giardino” lungo la statale 4 Salaria all’altezza del chilometro 75,300.L’interdizione si rende necessaria al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la sostituzione di un cavo aereo telefonico.Il percorso alternativo per chi procede dalla Salaria in direzione Roma-Terni prevede il prosieguo sulla ex S.S.4 "Alberata" in direzione Ascoli con inversione di marcia al Km 77,700 utilizzando lo Svincolo Rieti Est e rinnesto sulla S.S.4 direzione Ascoli - Terni;Il percorso alternativo per chi procede dalla Salaria in direzione Roma-Rieti Ascoli, prevede il prosieguo sulla ex S.S.4 "Alberata" in direzione Ascoli con rinnesto sulla SS4 Via Salaria al Km 77,700 utilizzando lo Svincolo Rieti Est;Il percorso alternativo per chi procede dalla S.S. 79 "Ternana" in direzione Roma prevede il prosieguo sulla S.S.4 "Via Salaria" in direzione Ascoli con inversione di marcia al Km 77,700 utilizzando lo Svincolo Rieti Est, direzione Rieti Centro e prosieguo sulla ex S.S.4 "Alberata" in direzione Roma;Il percorso alternativo per chi procede dalla Salaria in direzione Ascoli-Roma prevede l'uscita al Km 77,700, utilizzando lo Svincolo Rieti Est, direzione Rieti Centro e prosieguo sulla ex S.S.4 "Alberata" in direzione Roma.