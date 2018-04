RIETI - Galelria di Colle Giardino chiusa per allagamento. Lo rende noto l'Anas cin una nota, spiegando che «la strada statale 4 “Via Salaria” è temporaneamente chiusa a Rieti a causa di un allagamento all’interno della galleria “Colle Giardino”. Il traffico è deviato con indicazioni in loco».



Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.



Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00



