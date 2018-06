di Lorenzo Santoprete

RIETI - “Futuracqua” ha preso il via ieri all'IIS C. Rosatelli. Un centinaio di persone hanno lavorato per montare il palco e le altre strutture del villaggio che ha preso forma in piazza XXIII Settembre: tante le persone addette al palco, altre per le strutture metalliche e per le apparecchiature audio e molte altre ancora impegnate nell'allestimento di tende per ospitare gli stand che hanno cominciato ad esporre le idee creative e i loro prodotti.



Nella veste di presentatore, Lorenzo Micheli. «Protagonista e non spettatore» è stata la Dirigente Daniela Mariantoni che con la spinta di tutto lo staff del “Rosatelli” ha realizzato questo evento. Ha salutato e ringraziato tutti i partecipanti, in particolare il direttore generale dell’innovazione digitale, dott.ssa Montesarchio; il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Gildo De Angelis; il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Giovanni Lorenzini e tutto il personale che ha lavorato con passione e dedizione per la realizzazione del progetto. Anche Claudio Valentini, assessore all’Ambiente del Comune di Rieti, ha dato il suo benvenuto seguito dall’intervento del commissario italiano Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti.



«In occasione dell’esposizione universale del 2020 a Dubai - dice Glisenti – presenteremo un progetto legato a due temi sostanziali: il primo è la creatività come competenza, come professionalità, capacità produttiva, culturale, scientifica, come competenza che genera valore sociale economico culturale, il secondo elemento che ci lega è quello dell’acqua dell’Italia del Mediterraneo; portiamo a Dubai l’Italia che si affaccia sul Mediterraneo con la sua acqua».



La prima giornata si è conclusa con l’apertura al pubblico della “grande bottiglia”, della “Bolla” e con lo spettacolare gioco di acqua e fuoco; i lavori riprenderanno questa mattina alle 9 con l’inizio di Hackaton e Model. I ragazzi partecipanti seguiranno una lezione collettiva sulle regole di procedura e su come funziona il Model e successivamente passeranno all’azione vera e propria simulando le contrattazioni dei Paesi del G7. Alla fine dei tre giorni sarà eletto il best delegate.

