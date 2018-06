di Lorenzo Santoprete

RIETI - Cala il sipario su Futuracqua a Rieti. Ieri, l’ultimo giorno della manifestazione è stato strapieno di eventi, si è iniziato alle 9 con l’intervento di Barbara Schiavulli su "L’Acqua nelle guerre" per passare poi alla conferenza di Chiara Corazziere dell'Università di Reggio Calabria e Roberto Lorenzetti direttore dell'Archivio di Stato di Rieti sul tema: "Come leggere e valorizzare il patrimonio culturale ereditato dalle attività produttive". La mattinata si è conclusa con gli interventi di Aldo Labonia, Roberto Ancher, Maurizio Tiberti, Luigi Aldini sull’argomento: "Acqua è tecnologia".



Nel pomeriggio, Emilio Gatto Direttore Generale MIPAAF, Elena Gaudio Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale e di istruzione (MIUR), Bartolomeo Schirone Università della Tuscia, Clara Bruno ingegnere per l'Ambiente e Territorio IIS 'Lancia Borgosesia' Rete Fibra, Silvio Fabrizi ingegnere delle acque e impiantistica, Luigi Russo Direttore Riserva Naturale Monti Navegna hanno partecipato all’evento con: "L'acqua è difesa del territorio".



Alle 18 si è giunti alle premiazioni dei lavori che sono andati avanti per due giorni con un ritmo molto intenso nell’aula magna del rosatelli, lavori dove sono state rappresentate le posizioni di 7 paesi.



Lorenzo Micheli ha dato inizio alla premiazione dei best delegates dello YuonG7 proclamando 1° vincitore Francesco Neia da Bari che ha rappresentato “la Banca Africana per lo sviluppo”, 2° classificata, Federica Ferrario da Busto Arsizio - Varese che ha rappresentato “il Canada” e 3°classificato Marco Rossi del liceo scientifico “Marinelli” di Udine che ha rappresentato “la banca mondiale”



Tutti i vincitori in autunno voleranno in Canada, paese che quest’anno ha la presidenza del G7: i ragazzi vincitori dei precedenti Futura svoltisi a Catania, Caltanissetta, Pescara e Brindisi ritroveranno i bests delegates di Rieti e si incontreranno a Udine dove insieme organizzeranno il progetto internazionale di cooperazione da presentare in Canada.



Ai tre vincitori se ne aggiungono altri tre: Giacomo Maiucci dell’Istituto “Carlo Alberto dalla Chiesa” che ha rappresentato il consiglio dell’Unione Europea, Irene Vanni da Macerata che ha rappresentato la Francia, Valentina Mercuri di Rieti, ha invece rappresentato l’unione africana. Tutti andranno in Canada.

Premiata anche la Commissione del Canada come best delegation, la delegazione formata da ragazzi reatini, che si è contraddistinta più di tutte e che ha fatto la differenza.



Tra i Progetti di Civic Hack vincitore è il team 7 con “Campo colto”. Il progetto “Rieti Tinozze” invece ha ottenuto la menzione d’onore.



Giunti al momento conclusivo si è svolto il passaggio del testimone, accesa la fiaccola digitale, il passaggio di consegna è stato fatto tra gli ambasciatori delle due scuole, tra il dirigente scolastico Daniela Mariantoni dell’Istituto “C.Rosatelli” di Rieti ed il rappresentante dell’istituto “Don Milani” di Varese.



La dirigente Mariantoni nei saluti finali ringrazia tutti e termina il suo discorso con una frase che riassume tutta l’esperienza di Futuracqua: «Dietro una linea di arrivo c’è una linea di partenza».

Domenica 10 Giugno 2018



