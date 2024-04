Fara Sabina, ruba orologio, bracciali e ciondoli nell'azienda per cui lavora: arrestato dai carabinieri

RIETI - Tutto è accaduto alcuni giorni fa, all’interno del polo logistico di Passo Corese, del Comune di Fara in Sabina . Un dipendente di una nota azienda di trasporti, impiegato quale addetto al confezionamento e smistamento della merce, al termine del suo turno di lavoro, ha fatto scattare l’allarme del metal detector istallato ai tornelli in uscita.

Il servizio di vigilanza della ditta, insospettitosi, ha provveduto a fermare il soggetto, un cittadino romeno di 47 anni, richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine per approfondire gli accertamenti sul suo conto.

Acquisita la segnalazione, sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto che, dopo aver perquisito l’uomo, hanno effettivamente trovato vari oggetti che, durante il turno di lavoro appena terminato, erano stati occultati nella giacca in uso all’operaio nel tentativo di trafugarli.

Ingente la refurtiva: un orologio che si è poi rivelato essere una perfetta imitazione di un celebre marchio, diversi bracciali, ciondoli, anelli e collane di varie marche di alta bigiotteria.

Il tentativo di furto veniva documentato anche grazie al ritrovamento, nella postazione di lavoro in uso all’operaio in argomento, di molte confezioni e scatole manomesse dalle quali era stato chiaramente asportato il contenuto. Dopo gli accertamenti effettuati nell’azienda, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e accompagnato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto.

Al termine delle relative formalità, è stato accompagnato presso la sua abitazione dove resta in attesa di giudizio. La refurtiva è stata invece completamente recuperata e restituita al responsabile della sicurezza.