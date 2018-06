RIETI - Un quarantacinquenne pluripregiudicato reatino - G.R. le sue iniziali - è terminato in manette in quanto ritenuto dai carabinieri il responsabile del furto accaduto lo scorso 28 marzo presso l'Agricenter di Rieti.



I militari, intervenuti nella rivendita per i sopralluoghi, durante i rilievi tecnici avevano rilevato un'impronta la quale è poi risultata determinante per l'identificazione del ladro. Esaminata dai carabiniri del Ris di Roma è risultata appartenere al 45enne reatino G.R. molto noto alle forze dell'ordine.



Oltre all'impronta, i carabinieri hanno raccolto anche altri elementi inconfutabili che questa mattina hanno portato all'arresto dell'uomo e al suo trasferiento presso la casa circondariale di Rieti.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59



