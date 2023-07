Lunedì 17 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Un furto che fa male due volte, perché messo a segno nelle terre colpite dal tragico sisma dell’agosto del 2016 e, come se non bastasse, anche all’interno del perimetro che delimita la zona rossa. È il caso di un furto in abitazione avvenuto ad Amatrice, nella piccola frazione di Pasciano, posizionata a poco meno di mille metri di altitudine.

La scoperta. Il colpo in appartamento è stato scoperto solo nei giorni scorsi. Impossibile infatti risalire all’esatta data del furto, in quanto il proprietario dell’immobile ha constatato la “visita” dei ladri soltanto a seguito di un accesso regolarmente autorizzato, poiché la propria casa ricadeva all’interno della zona rossa. I malviventi hanno approfittato del favore della situazione, potendo agire nell’area di una piccola frazione defilata, in una zona con accesso non consentito e per di più approfittando della casa ovviamente priva di occupanti. I ladri hanno dunque avuto tutto il tempo per poter rastrellare quanto a portata di mano, rovistando in ogni angolo della casa e in ogni stanza.

Da quantificare il bottino, che non dovrebbe essere di particolare rilievo in quanto da tempo - soprattutto gli immobili in zona rossa - sono stati oggetto, da parte dei proprietari, di interventi di trasloco e sgombero per portare via mobilio e quanto di valore rimasto all’interno delle case. Sul furto sono in corso indagini e accertamenti da parte dei carabinieri. Sull’intero territorio, proprio per prevenire e reprimere simili episodi, rimangono ancora attivi i servizi antisciacallaggio da parte delle forze dell’ordine che, soprattutto nelle fasi immediatamente successive al sisma del 24 agosto 2016, hanno avuto un ruolo fondamentale e determinante in difesa e per la sicurezza della cittadinanza.