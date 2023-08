Mattia Furlani al top, è campione europeo under 20 nel lungo: a Gerusalemme vince con 8,23

RIETI - Campione europeo under 20 di salto in lungo. Mattia Furlani si infila un altro oro al collo e continua la sua collezione di primati. A Gerusalemme il talento cresciuto nella Studentesca Milardi e attualmente nelle Fiamme Oro, conquista il gradino più alto del podio con un primo salto da sogno: 8,23 metri con una bava di vento contrario. Un centimetro sotto il suo stesso primato italiano ma comunque primato della manifestazione.

Una vittoria bella ma non scontata, contesa fino all'ultimo dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov che ha chiuso con 8,22 e ha infilato 5 salti sopra gli 8 metri. Per Furlani si tratta di un bis a Gerusalemme dopo la vittoria sempre nel lungo un anno fa agli Europei under 18.