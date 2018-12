RIETI - La città si è fermata alle 10.15 per ricordare le vittime dell'esplosione del distributore sulla Salaria, il vigile del fuoco Stefano Colasanti e Andrea Maggi.



Ultimo aggiornamento: 10:53

Dal comando dei vigili del fuoco è partito il corteo che accompagna il feretro di Colasanti nel centro della città. La bara, sull’autoscala e accompagnata da un gruppo di Vigili del Fuoco a piedi e scortata dalle forze dell’ordine è transitata in via Sacchetti, via Salaria, Porta Romana, Ponte Romano, via Roma verso piazza Cesare Battisti per poi entrare a Santa Maria. Tante le persone che nel percorso hanno voluto rendere omaggio a Colasanti, il cui feretro si unirà a quello Andrea Maggi.