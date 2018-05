di Christian Diociaiuti

RIETI – La stagione si chiude come era iniziata. Domani, domenica, alle 18.30, il Rieti giocherà un test davvero di lusso e ritroverà il Frosinone di Federico Dionisi e Moreno Longo. Così come sabato 29 luglio 2017, amarantocelesti e gialloblù saranno faccia a faccia ma a campi invertiti: allo Stirpe si riparte dalla gara di “andata” di inizio stagione, quando una doppietta di Ciano, una di Dionisi e un gol di Paganini fissarono sul 5-0 il risultato per i gialloblù allo Scopigno.



La gara sarà a porte chiuse: non ci saranno, dunque, né i tifosi reatini né quelli ciociari. Una scelta, evidentemente, per lasciare serena la squadra di Longo, che dovrà affrontare la semifinale playoff di B contro la vincente tra Cittadella e Bari (penalizzato di due punti e sceso di un posto, giocherà il primo turno fuori casa), dopo la gran beffa nell’ultima giornata di B contro il Foggia, con quel pari che ha spalancato le porte del ritorno in A del Parma (da record, tre promozioni in tre stagioni).



Animi, diversi, dunque, per le due formazioni: da una parte un concentratissimo Frosinone, dall’altra un Rieti che giocherà per l’ultima volta in questa stagione prima di iniziare le vacanze. Sarà il saluto per i giocatori che se ne andranno e l’arrivederci a tra circa un mese per coloro che rimarranno.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA