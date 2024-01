Francesco Persi centra il pass per i Criteria invernali in programma a Riccione

RIETI - Via libera per il giovane nuotatore reatino Francesco Persi per i prossimi Nazionali di categoria (Criteria invernali). L’atleta, classe 2010 (categoria Ragazzi I anno) allenato dal tecnico Guglielmo Capponi, al termine delle prime 4 giornate delle qualifiche regionali Fin ha ottenuto tre pass diretti e il nullaosta per sicuri ripescaggi per i prossimi Nazionali di categoria ai Criteria invernali in programma a Riccione dal 5 al 10 aprile.

Per il momento ci sono tre tempi sotto a quelli previsti dalla Federazione che consentono a Francesco Persi di poter accedere direttamente ai Criteria: nei 200 stile libero ha infatti ottenuto l’ottava prestazione in Italia con un eccellente 2’,01’’,80 (tempo limite 2’,02’’15), nei 400 stile libero (4’16’’,59) terza prestazione italiana (tempo limite 4’19’’,85) e negli 800 Sl 8’,44’’,32 (secondo tempo in Italia con il limite a 8’,49’’,90 e con il crono di 16’,52’’,42 (seconda prestazione in Italia seppur di 2’’,42 superiore al limite fissato) il giovane nuotatore reatino sarà con ogni probabilità anche in gara nei 1.500 Sl.

«Sono tempi di enorme rilievo – ha commentato l’allenatore Capponi – e ci riteniamo ampiamente soddisfatti.

Nessun nuotatore reatino si è mai qualificato per più di due prove individuali ma sarebbe un errore non provare a fare di meglio. Siamo vicinissimi al tempo limite anche nei 50 stile libero e nei 100 stile libero (nuotato in 56’’,37 con tempo limite di 55’,79 ndr). L’obiettivo rimane quindi quello di ottenere i pass diretti per tutte le distanze previste in vasca dai 50 ai 1.500. Sarebbe un risultato storico oltre che di grandissimo valore sportivo».

Questa è la terza edizione in cui atleti reatini approdano ai Criteria in più di una competizione. E ora muscoli caldi anche per la prossima edizione dove, oltre a Persi, ci sono altri nuotatori con prestazioni molto vicine ai tempi limite.