Rieti, tornei alla Foresta di futsal e padel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'estate è sinonimo di tornei, eventi che la animano e richiamano ogni volta centinaia di persone. L'estate 2019 sotto questo punto di vista non fa eccezione, visto che sono in programma diversi eventi. Uno di questi si svolgerà a la "Foresta", dal 24 giugno. Futsal e Padel, un grande classico e lo sport del momento. "Foresta Futsal Cup" e "Foresta Padel Cup". Per il futsal previsti due differenti tornei, uno Under 35 e uno over 35. Il termine di iscrizione è previsto per il 18 giugno.Oltre al futsal, come detto, anche il padel, uno degli sport più praticati in questo momento. Anche in questo caso iscrizioni aperte fino al 21 giugno. «Questo torneo racchiude in sè il nuovo spirito de "la Foesta Sporting Club" - racconta Flavio Silvestri, uno degli organizzatori-, stiamo cercando di lavorare al meglio per unire la tradizione che ci lega indissolubilmente alla città di Rieti, ad una freschezza proiettata al futuro. Ringrazio tutti coloro che mi stanno supportando nell'organizzazione di questo torneo».