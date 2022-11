Under 19, la Npc conquista il derby: La Foresta battuta 60-41: spettacolo e fair play

RIETI - E’ andato in archivio il derby tra le formazioni U19 della Npc e della Foresta. Davvero un bello spettacolo di correttezza e FairPlay in campo che ha soddisfatto tutti gli spettatori presenti sugli spalti del PalaSojourner. Per la cronaca a vincere è stata la formazione della Npc che ha battuto “i cugini” col punteggio di 60 a 41 grazie ai 30 punti in coppia del duo “Sane - Roversi” ( 15 punti a testa). Non bastano alla Foresta gli 11 punti di Pinna per evitare la sconfitta. In questo caso però il risultato del campo conta un po' meno, come testimoniano gli applausi del pubblico a fine gara.

U19: Npc 60 - 41 Foresta

Parziali: 19-10;15-16;17-9;9-6

Npc: Dionisi 4, Federici, Rivoltella 2, Mammoli 9, Marini 1, Bolletta 6, Ambrosi 8, Roversi 15, Sane 15, Cocuccioni, Cargoni all Matteucci

Foresta: Brentegani, Caluisi 6, Fiorillo 7, Cotenna, Pasquali 2, Grillotti 5, Picuti, Pucci, Santarelli, Pinna 11, Bonaccia 2, Kouloum 8 all Vaccaro