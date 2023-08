La Fondazione Varrone dona box al canile sanitario di Rieti

RIETI - Anche i cani “problemaci” del Canile Sanitario di Rieti hanno i loro box dedicati: un’altra piccola, grande conquista nella quotidiana battaglia per rendere più vivibile la loro condizione, resa possibile da un nuovo intervento della Fondazione Varrone. Il finanziamento dei nuovi box arriva infatti dopo quello concesso per ampliare le coperture del canile e successivamente per garantire agli animali farmaci e cure adeguate.

«Per i volontari di Adozioni del Cuore Rieti la gestione del canile specie in questo periodo di cucciolate e abbandoni è sempre più complicata. Per questo ringraziamo la Fondazione Varrone per il supporto che ha dato per migliorare il canile e rinnoviamo l’appello ai reatini di buona volontà di darci una mano per dare ai nostri cani una vita migliore».