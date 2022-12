Dalla Fondazione Varrone farmaci urgenti al canile di Rieti

RIETI - La Fondazione Varrone va in soccorso del Canile sanitario "Rosati" di Rieti. Raccogliendo l’appello pressante dei volontari dell'Associazione Adozioni del cuore che operano nella struttura comunale, la Fondazione ha finanziato l’acquisto di farmaci necessari alle cure dei cani custoditi in via Cottanello, rendendo possibili profilassi veterinarie notoriamente lunghe e costose. Nonostante l’incessante campagna per le adozioni portata avanti dai volontari, sono infatti una cinquantina i cani e i cuccioli attualmente ospitati e questo ha messo sotto stress la struttura anche sotto il profilo sanitario.



«Eravamo in una situazione molto pesante: senza l’aiuto della Fondazione non so come avremmo potuto fare – dice la presidente di Adozioni del Cuore Roberta Di Carlo - La nostra associazione si fa carico sia delle spese per medicinali di base che di spese mediche extra ma visti i numeri e i casi che ci siamo trovati ad affrontare abbiamo utilizzato tutto il fondo cassa accantonato grazie alle donazioni. Per questo ringrazio la Fondazione per averci consentito di superare questo momento, e ricordo che gli open day e le collette alimentari continuano».



Quello dei farmaci è il secondo intervento della Fondazione sul Canile sanitario di Rieti e segue di pochi mesi quello sulle coperture dei box degli animali più grandi. Interventi dettati dalle molteplici necessità di un servizio prezioso sia per la sicurezza della città che per il benessere dei cani, anche se l’obiettivo di tutti resta quello di tenerli nella struttura il minor tempo possibile.