IL PROGRAMMA

Giovedì 29 agosto

Venerdì 30 agosto

Sabato 31 agosto

Domenica 1° settembre

RIETI - La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino 2019 presenta un programma ricco anche sotto l’aspetto culturale e di approfondimento. Presso il Chiostro di Sant’Agostino, in Piazza Mazzini, dal 29 agosto al 1° settembre, a partire dalle 18, si terranno convegni dedicati a tematiche di interesse del territorio reatino e, più in generale, del Centro Italia, ai quali parteciperanno personalità di primo piano del mondo politico, economico e istituzionale ma anche dell’imprenditoria legata a food, ambiente e agricoltura.«Nell’ottica del rilancio dell’evento, abbiamo puntato anche sul potenziamento di questo settore della manifestazione – dichiara il Presidente dell’Associazione Rieti Cuore Piccante, organizzatrice dell’evento, Livio Rositani – il parterre di relatori dei convegni restituisce la testimonianza concreta dell’interesse suscitato dalla Fiera Mondiale del Peperoncino. Gli incontri possono rappresentare un’opportunità di dibattito e confronto su temi caldi che riguardano il territorio e le potenzialità di alcuni settori nell’ottica del rilancio dell’intera provincia reatina»., alle 18 al Chiostro di Sant’Agostino, “Opportunità e potenzialità dell’agroalimentare”. Intervengono:Fabio Massimo Castaldo - Vicepresidente del Parlamento EuropeoMassimiliano De Toma - Deputato, membro X Commissione Attività produttive, commercio e turismoLuca De Carlo – Deputato, Segretario della XIII Commissione AgricolturaAntonio Rosati – Presidente ArsialF.lli Serva - Ristorante stellato “La Trota”Alan Risolo - Presidente Coldiretti RietiCarlo Loffreda – Direttore Coldiretti Rieti, alle 18 presso il Chiostro di Sant’Agostino, “La Fiera del Peperoncino come driver per lo sviluppo”.Intervengono:Enzo Monaco- Presidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino;Leonardo Tosti - Presidente Confcommercio Lazio Nord;Samuele Tognaccioli - Vicepresidente nazionale FIDA, Federazione Italiana Dettaglianti AlimentazioneAntonio D’Onofrio - Presidente Fondazione VarroneGianni Turina - Vicepresidente dell'Accademia Italiana del Peperoncino, delegazione di Rieti 2.0Daniele Sinibaldi - Vicesindaco di Rieti e Assessore attività produttiveVincenzo Regnini - Presidente della Camera di Commercio di Rieti;Livio Rositani - Presidente Associazione Rieti Cuore Piccante., alle 18 presso il Chiostro di Sant’Agostino, “Food e ambiente: dalla formazioneopportunità di crescita per il territorio”.Intervengono:Paola Frassinetti - Vicepresidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei DeputatiMariano Calisse - Presidente Provincia di RietiClaudio Di Berardino - Assessore Lavoro, formazione, scuola e diritto allo studio Regione LazioBartolomeo Schirone - Docente Università della TusciaAlessandra Onofri - Dirigente Scolastico Istituto Alberghiero di RietiAnna Fratini – Dirigente CFP Alberghiero di AmatriceCinzia Francia – Presidente Istituzione Formativa di Rieti, alle 18 presso il Chiostro di Sant’Agostino, “Rieti: strategie per il rilancio”.Intervengono:Paolo Trancassini - Deputato, membro VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori PubbliciFabio Melilli - Deputato, membro della V Commissione Bilancio, Tesoro e ProgrammazioneGabriele Lorenzoni - Deputato, membro della V Commissione Bilancio, Tesoro e ProgrammazioneWilliam De Vecchis - Senatore, Vicepresidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privatoGian Paolo Manzella - Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato Regione LazioFabio Refrigeri - Consigliere Regionale del Lazio, Presidente Commissione bilancio, demanio e patrimonioAntonio Cicchetti - Sindaco di RietiI convegni saranno coordinati dal giornalista Marco Fuggetta.Info e aggiornamenti www.fieramondialedelpeperoncino.com e sugli account social Facebook, Instagram,Twitter e Youtube.